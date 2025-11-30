Smiley-Tempomesser, Spielplätze und neue Bushaltestellen: Für diese Maßnahmen haben sich die Zwickauer stark gemacht

Der Stadtrat hat den Zwickauer Bürgerhaushalt beschlossen. Es könnte das letzte Mal in dieser Form gewesen sein - die Bürgervorschläge verursachen zu viel Arbeit.

Ob Kletterwand, Bücherhaus oder eine neue Rutsche - Die Liste der 280 Vorschläge für den Zwickauer Bürgerhaushalt, die in diesem Jahr bei der Stadtverwaltung eingegangen sind, ist enorm vielfältig. 64 der Vorschläge haben es in die Endauswahl geschafft und wurden am Donnerstag im Stadtrat verhandelt. Insgesamt 300.000 Euro stehen für beide...