Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Smiley-Tempomesser, Spielplätze und neue Bushaltestellen: Für diese Maßnahmen haben sich die Zwickauer stark gemacht

Mit dem Zwickauer Bürgerhaushalt sollen vielfältige Maßnahmen umgesetzt werden.
Mit dem Zwickauer Bürgerhaushalt sollen vielfältige Maßnahmen umgesetzt werden. Bild: Matthias Degen/Stadtverwaltung Zwickau/Archiv
Mit dem Zwickauer Bürgerhaushalt sollen vielfältige Maßnahmen umgesetzt werden.
Mit dem Zwickauer Bürgerhaushalt sollen vielfältige Maßnahmen umgesetzt werden. Bild: Matthias Degen/Stadtverwaltung Zwickau/Archiv
Zwickau
Smiley-Tempomesser, Spielplätze und neue Bushaltestellen: Für diese Maßnahmen haben sich die Zwickauer stark gemacht
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat hat den Zwickauer Bürgerhaushalt beschlossen. Es könnte das letzte Mal in dieser Form gewesen sein - die Bürgervorschläge verursachen zu viel Arbeit.

Ob Kletterwand, Bücherhaus oder eine neue Rutsche - Die Liste der 280 Vorschläge für den Zwickauer Bürgerhaushalt, die in diesem Jahr bei der Stadtverwaltung eingegangen sind, ist enorm vielfältig. 64 der Vorschläge haben es in die Endauswahl geschafft und wurden am Donnerstag im Stadtrat verhandelt. Insgesamt 300.000 Euro stehen für beide...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
27.11.2025
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle – aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
01.12.2025
4 min.
Großbaustellen, Pragmatismus, Motörhead: So tickt der neue Chemnitzer Baubürgermeister
Der Chemnitzer Baubürgermeister privat. Thomas Kütter (49) hat ein Faible für Motorrad-Oldies, wie dieses gut 60 Jahre alte Awo-Gespann.
Thomas Kütter leitet als Nachfolger von Michael Stötzer seit etwa 100 Tagen das Chemnitzer Baudezernat. Kein einfacher Job in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten. Was treibt ihn an?
Michael Müller
22.09.2025
4 min.
Bürgerhaushalt Hohenstein-Ernstthal: Wie wichtig sind die Ideen von Kindern und Jugendlichen?
Mignon Junghänel vom Jugendring Westsachsen freut sich, dass zwei der insgesamt acht Vorschläge aus der Ideenwerkstatt umgesetzt werden sollen.
31 Vorschläge gab es in diesem Jahr für den Bürgerhaushalt. Von den acht Vorschlägen, die in einer Ideenwerkstatt von Kindern und Jugendlichen erarbeitet worden sind, sollen zwei umgesetzt werden.
Cristina Zehrfeld
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
4 min.
Gemeinde im Vogtland will ihr Freibad in Eigenleistung retten
Das Waldbad in Triebel ist im Winterschlaf. Ab Frühjahr 2026 soll es in Eigenleistung saniert werden.
Die Angebote in sechsstelliger Höhe zum Sanieren des undichten Beckens übersteigen die Möglichkeiten der Gemeinde. Sie setzt auf eigene Kraft, Bauhof, Badförderverein. Eine nicht unumstrittene Lösung.
Ronny Hager
Mehr Artikel