Snacks aus aller Welt: Neuer Laden „B‘Snacks“ eröffnet in Zwickau

Schwedische Gummibärchen, Fudge in Brezelform oder Kaubonbons mit Kiwi-Banane-Aroma: All das und mehr ist ab Montag in der Innenstadt zu haben.

Nach zwei Monaten Vorbereitung ist es am Montag soweit. Ab 10 Uhr am 11. Dezember öffnet der neue Laden „B'Snacks" an der Inneren Plauenschen Straße. Neugierige können dort sowohl süße als auch herzhafte Snacks aus aller Welt sowie Getränke kaufen. Inhaber Yusuf Boral räumt derzeit fleißig Regale ein. Zum Beispiel mit sauren...