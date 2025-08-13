So entstehen Aufstände: Zwickauer Museum erklärt Revolutionen an einem Beispiel von vor 500 Jahren

Zwickau
Der Bauernkrieg gilt als größte Volkserhebung des 16. Jahrhunderts. Doch in Sachsen blieb die große Revolte aus. Was sie anstachelte und wie sie abebbte, zeigt die Ausstellung in den Priesterhäusern.
Wer demonstriert, ist unzufrieden. Heutzutage können das Nahostdemos, Klimagruppen oder Montagsdemonstrationen sein. Vor 500 Jahren erhoben sich die einfachen Menschen in vielen Teilen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Bauern, Handwerker und Bergleute zogen auf die Straße und forderten gleiche Rechte wie die Adeligen und die...
