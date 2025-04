So fühlen sich Geflüchtete: Kostenloser Escape-Room im Zwickauer „Projekt 46“ gibt Einblick in Asylprozess

In Zwickau gibt es jetzt einen Escape-Room mit Bildungsauftrag. Im „Projekt 46“ wurden mehrere Räume eingerichtet, um das Leben von Geflüchteten nachzuempfinden. So funktioniert es.

Wie fühlt sich Fremdsein an? Für Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und die Landessprache sprechen, ist das schwer nachzuempfinden. Im „Projekt 46“ gibt es ab Mittwoch die Möglichkeit, sich dem Fremdsein, das Geflüchtete in Deutschland erleben, spielerisch anzunähern. In den Räumen auf der Hauptstraße 46 wurde in...