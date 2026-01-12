MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • So klingt das alte Russland: Peter Orloff und die Schwarzmeer-Kosaken ein letztes Mal in Zwickau

Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor begeisterten in der „Neuen Welt“.
Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor begeisterten in der „Neuen Welt“. Bild: Ralf Wendland
Monika Hartwig, Edeltraut Gehmlich und Annelie Wende (vorn v. l.) im Bild mit Michael Schindler, Torsten Igor Schmidt und Ulf Walther (hinten v. l.).
Monika Hartwig, Edeltraut Gehmlich und Annelie Wende (vorn v. l.) im Bild mit Michael Schindler, Torsten Igor Schmidt und Ulf Walther (hinten v. l.). Bild: Ralf Wendland
Silke Ficker und Tobias Großmann aus Niederwürschnitz haben ein Faible für russische Volksmusik.
Silke Ficker und Tobias Großmann aus Niederwürschnitz haben ein Faible für russische Volksmusik. Bild: Torsten Piontkowski
Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor begeisterten in der „Neuen Welt“.
Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor begeisterten in der „Neuen Welt“. Bild: Ralf Wendland
Monika Hartwig, Edeltraut Gehmlich und Annelie Wende (vorn v. l.) im Bild mit Michael Schindler, Torsten Igor Schmidt und Ulf Walther (hinten v. l.).
Monika Hartwig, Edeltraut Gehmlich und Annelie Wende (vorn v. l.) im Bild mit Michael Schindler, Torsten Igor Schmidt und Ulf Walther (hinten v. l.). Bild: Ralf Wendland
Silke Ficker und Tobias Großmann aus Niederwürschnitz haben ein Faible für russische Volksmusik.
Silke Ficker und Tobias Großmann aus Niederwürschnitz haben ein Faible für russische Volksmusik. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
So klingt das alte Russland: Peter Orloff und die Schwarzmeer-Kosaken ein letztes Mal in Zwickau
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 50 Jahren befinden sich die Schwarzmeer-Kosaken auf Abschiedstour. Musikalische Virtuosität und russische Seele erlebte das Publikum am Sonntag ein letztes Mal in der Zwickauer „Neuen Welt“.

Auf seiner ersten Platte besang er „Das schönste Mädchen der Welt“. Für „Ein Mädchen für immer“ erhielt er eine goldene Schallplatte. Beides ist mehr als 55 Jahre her. Doch bevor er allein in der ZDF-Hitparade 26 Mal auftrat, agierte er mit 14 Jahren als damals jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt und stand noch mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:19 Uhr
2 min.
Wetterlage: HSV - Leverkusen soll ausgetragen werden
Arbeiter mit einem Hubsteiger entfernen Eis und Schnee von den Trägern des Stadiondachs am Volksparkstadion.
Macht das ungemütliche Winterwetter dem HSV-Spiel noch einen Strich durch die Rechnung? Aktuell ist der Club vor der Partie gegen Leverkusen optimistisch.
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
16:16 Uhr
2 min.
Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis
Die Fahrgäste blieben unverletzt.
Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Zugverkehr ist unterbrochen.
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
20.11.2025
1 min.
Peter Orloff und ein Kosaken-Chor gastieren in Colditz
Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor gastieren in Colditz.
Am Samstag wird es in St. Egidien in Colditz auch einige tiefere Töne geben.
Konrad Rüdiger
05.01.2026
3 min.
Von der Rodelbahn über das Lesecafé bis zu Peter Orloff in Freiberg - Fünf Tipps für diese Woche
Ein kleiner Schneemann grüßte am Sonntag an der Rodelbahn im Stadtpark Hainichen.
Die erste „richtige“ Arbeitswoche im neuen Jahr ist alles andere als langweilig: Wie wäre es mit neuen Büchern im Gellert-Museum Hainichen oder der offenen Bühne beim Deckerberg in Mittweida?
Falk Bernhardt
Mehr Artikel