So klingt das alte Russland: Peter Orloff und die Schwarzmeer-Kosaken ein letztes Mal in Zwickau

Nach 50 Jahren befinden sich die Schwarzmeer-Kosaken auf Abschiedstour. Musikalische Virtuosität und russische Seele erlebte das Publikum am Sonntag ein letztes Mal in der Zwickauer „Neuen Welt“.

Auf seiner ersten Platte besang er „Das schönste Mädchen der Welt“. Für „Ein Mädchen für immer“ erhielt er eine goldene Schallplatte. Beides ist mehr als 55 Jahre her. Doch bevor er allein in der ZDF-Hitparade 26 Mal auftrat, agierte er mit 14 Jahren als damals jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt und stand noch mit...