„So produziert man Politikverdrossenheit“ - Zwickaus kleinste Kita vor dem Aus

Hohe Kosten, Sanierungsaufwand, weniger Kinder – Zwickau will die Kita Gutwasserstraße schließen. Eltern wollen das abwenden und kritisieren die Entscheidung im Stadtrat als übereilt.

Das Geburtstagslied gibt‘s auf Spotify. „Kinder der Gutwasserstraße“ heißt der Song, den „David mit der Gitarre“ zum 70. Geburtstag der Kita Gutwasserstraße im Sommer 2025 mit Kitakindern eingespielt hat. „Wir sind die kleinste Kita in der Stadt“ heißt es im Refrain. Wird das der Kita mit 30 Plätzen jetzt zum Verhängnis? Am...