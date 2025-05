Solarparks auf Ackerland? So will Zwickau das verhindern

Investoren suchen nach geeigneten Flächen für Sonnenstrom. Die Stadt möchte Solarparks aber nur unter bestimmten Voraussetzungen erlauben. Was sagen Stadträte dazu?

Was haben eine ehemalige Gärtnerei in Mosel, das Umfeld des Biomasse-Kraftwerkes an der Reinsdorfer Straße in Zwickau und ein Streifen an der A 4 nahe Meerane gemeinsam? Dort erzeugen Solarmodule Strom. Solche Solarparks boomen, Investoren suchen ständig nach geeigneten Flächen. Auch bei der Stadt Zwickau gehen regelmäßig Anfragen ein. Die...