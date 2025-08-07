„Solche Taten haben nichts mit der Herkunft zu tun“: Nachtwerk-Betreiber in Zwickau distanziert sich nach Schlägerei von rechtsextremen Kommentaren

Nach einer Schlägerei mit mehreren Verletzten im Zwickauer Club Nachtwerk versuchen Rechtsextreme, die Tat für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Der Betreiber kritisiert die Vereinnahmung der Tat.

In der Nacht auf Sonntag sind bei einer Schlägerei im Zwickauer Club Nachtwerk sechs Menschen verletzt worden. Der Betreiber hat sich nun gegenüber der „Freien Presse“ zu den Vorfällen geäußert. „Wir sind entsetzt“, sagt Geschäftsführer Tino von Scholz am Donnerstag und kritisiert die Vereinnahmung der Vorfälle durch Rechtsextreme.