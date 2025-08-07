Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Solche Taten haben nichts mit der Herkunft zu tun“: Nachtwerk-Betreiber in Zwickau distanziert sich nach Schlägerei von rechtsextremen Kommentaren

In der Nacht auf Sonntag kam es im Zwickauer Nachtwerk zu Auseinandersetzungen.
In der Nacht auf Sonntag kam es im Zwickauer Nachtwerk zu Auseinandersetzungen. Bild: Ralf Wendland
In der Nacht auf Sonntag kam es im Zwickauer Nachtwerk zu Auseinandersetzungen.
In der Nacht auf Sonntag kam es im Zwickauer Nachtwerk zu Auseinandersetzungen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Solche Taten haben nichts mit der Herkunft zu tun“: Nachtwerk-Betreiber in Zwickau distanziert sich nach Schlägerei von rechtsextremen Kommentaren
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Schlägerei mit mehreren Verletzten im Zwickauer Club Nachtwerk versuchen Rechtsextreme, die Tat für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Der Betreiber kritisiert die Vereinnahmung der Tat.

In der Nacht auf Sonntag sind bei einer Schlägerei im Zwickauer Club Nachtwerk sechs Menschen verletzt worden. Der Betreiber hat sich nun gegenüber der „Freien Presse“ zu den Vorfällen geäußert. „Wir sind entsetzt“, sagt Geschäftsführer Tino von Scholz am Donnerstag und kritisiert die Vereinnahmung der Vorfälle durch Rechtsextreme.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
04.08.2025
3 min.
„Schwerwiegender sicherheitsrelevanter Vorfall“: Sechs Verletzte bei Schlägerei im Nachtwerk in Zwickau
Im Zwickauer Nachtwerk sind mehrere Menschen verletzt worden.
In der Nacht zum Sonntag kam es im Zwickauer Nachtwerk zu mehreren Auseinandersetzungen. Sechs Menschen wurden im Krankenhaus behandelt.
Holger Frenzel und Sabrina Seifert
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
05.08.2025
3 min.
Nach Schlägerei in Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“: Ein Video sorgt für Zündstoff
Nach einer Schlägerei in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ ermittelt die Polizei.
In der Nacht zu Sonntag ist in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ eine Auseinandersetzung eskaliert. Rechtsextreme versuchen nun, die Tat zu instrumentalisieren.
Holger Weiß
Mehr Artikel