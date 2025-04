Sommer im Herbertbad in Wilkau-Haßlau: Veränderte Öffnungszeiten und bewährter Imbissbetrieb – Bezahlung mit Karten ist aber nicht mehr möglich

Das Freibadsaison startet am 17. Mai – mit unveränderten Eintrittspreisen, ohne Kartenzahlung und mit vollständiger Personalbesetzung. Der Bürgermeister kündigt strengere Wasserprüfungen an.

Das Herbertbad in Wilkau-Haßlau ist bereit für die neue Saison. Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) kündigte im Verwaltungs- und Sozialausschuss an, dass das Freibad am 17. Mai öffnet.