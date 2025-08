Sommer-Rock in Zwickau: Ein Fest der Musik und Nostalgie

Der Backgroundchor der Gäste beeindruckte. Von „Whisky in the Jar“ bis „Sweet Caroline“ – die Menge sang aus voller Kehle mit.

„Who‘ll stop the rain“ war der Opener des 2. Summer-Rocks am Freitag in Zwickau, ganz in Erinnerung des wegen Regens abgebrochenen Freitag-Gigs im vergangenen Jahr. So ließ Petrus diesmal die Himmelsschleusen geschlossen. Das nutzten die weit über tausend Gäste, die bei BeatStixx aus Stollberg von Anbeginn begeistert mitsangen,...