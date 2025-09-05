Sonderschau in Zwickau: Schumanns und ihre Krankheiten

Ein frühes Trauma, Handverletzungen und Hörschäden: Clara und Robert Schumann hatten gesundheitlich viel durchzumachen. Das beleuchtet eine Sonderausstellung im Schumannhaus.

Zwickau.

Eine neue Sonderausstellung im Robert-Schumann-Haus widmet sich ab Sonntag, dem 7. September erstmals den Krankheiten Robert und Clara Schumanns. Sie wird um 16 Uhr und damit vor dem Schumann-Plus-Konzert eröffnet. Zu Lebzeiten des Ehepaares wurden noch fragwürdige Methoden zur Behandlung diverser Leiden eingesetzt, heißt es aus dem Schumann-Haus. Beleuchtet werden unter anderem die Angst Robert Schumann, psychisch zu erkranken sowie die Handerkrankungen und Gehörprobleme beider Schumanns. Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei. Zu sehen ist die Schau bis Ende des Jahres von Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt dann 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. (kru)