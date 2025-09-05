Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Hand eines Besuchers und die hölzerne Nachbildung der rechten Hand von Clara Schumann in einer Ausstellung in Leipzig.
Die Hand eines Besuchers und die hölzerne Nachbildung der rechten Hand von Clara Schumann in einer Ausstellung in Leipzig. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Die Hand eines Besuchers und die hölzerne Nachbildung der rechten Hand von Clara Schumann in einer Ausstellung in Leipzig.
Die Hand eines Besuchers und die hölzerne Nachbildung der rechten Hand von Clara Schumann in einer Ausstellung in Leipzig. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Zwickau
Sonderschau in Zwickau: Schumanns und ihre Krankheiten
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein frühes Trauma, Handverletzungen und Hörschäden: Clara und Robert Schumann hatten gesundheitlich viel durchzumachen. Das beleuchtet eine Sonderausstellung im Schumannhaus.

Zwickau.

Eine neue Sonderausstellung im Robert-Schumann-Haus widmet sich ab Sonntag, dem 7. September erstmals den Krankheiten Robert und Clara Schumanns. Sie wird um 16 Uhr und damit vor dem Schumann-Plus-Konzert eröffnet. Zu Lebzeiten des Ehepaares wurden noch fragwürdige Methoden zur Behandlung diverser Leiden eingesetzt, heißt es aus dem Schumann-Haus. Beleuchtet werden unter anderem die Angst Robert Schumann, psychisch zu erkranken sowie die Handerkrankungen und Gehörprobleme beider Schumanns. Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei. Zu sehen ist die Schau bis Ende des Jahres von Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt dann 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
20.08.2025
2 min.
Pianistin aus Südkorea gibt Konzert in Zwickau
Die Pianistin Jiyoung Kim kommt nach Zwickau.
Jiyoung Kim wird im zweiten Sommerkonzert des Robert-Schumann-Hauses am 24. August mit Werken von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Johannes Brahms und Maurice Ravel zu hören sein. Sie gab schon mit neun Jahren ihr Orchesterdebüt.
Michael Brandenburg
11.08.2025
1 min.
Zwickauer Robert-Schumann-Haus stellt Objekt des Monats vor
Die Präsentation ist für Dienstag, 12. August, als Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr geplant.
Jens Arnold
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
Mehr Artikel