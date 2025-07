Sonderwirtschaftszone für Westsachsen? Region Zwickau sucht wegen VW-Sparplänen nach Alternativen zur Autoindustrie

Der Landkreis befürchtet einen gravierenden Strukturumbruch, wenn VW in Zwickau Produktion abbaut. Nun liegt ein erstes Strategiepapier vor, um neue wirtschaftliche Perspektiven zu erschließen.

Die Automobilindustrie in der Region Zwickau steht im Zuge der Sparpläne bei Volkswagen vor einer unsicheren Zukunft. Nun fordern wichtige Akteure den Aufbau einer Art Sonderwirtschaftszone in Westsachsen, um neue wirtschaftliche Perspektiven erschließen zu können. Ein entsprechendes Schwerpunktpapier wurde am Montag im Landratsamt in Zwickau...