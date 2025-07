Sonderwirtschaftszone: Wie sich Zwickau aus der Abhängigkeit von der Autoindustrie lösen will

Landratsamt, Rathaus, Industrie- und Handelskammer sowie die Sparkasse Zwickau möchten gemeinsam den Wirtschaftsstandort vor dem Kollaps retten. Wie realistisch sind die Vorhaben?

Zwickau sendet mit der hochkarätig besetzten Pressekonferenz vom Montag und der Forderung nach einer Sonderwirtschaftszone eine doppeldeutige Botschaft nach Dresden und Berlin: Einerseits will die Region so lange wie möglich an der Automobil- und -zulieferindustrie festhalten und hat sich deswegen in dem erstmals öffentlich vorgestellten...