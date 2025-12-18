Sparkasse Zwickau hat zum Jubiläum zwölfmal 1800 Euro für Vereinsprojekte bereitgestellt

In jedem Quartal wurden jeweils drei Vereine ausgewählt. Nun sind insgesamt 21.600 Euro ausgeschüttet worden.

Im Jubiläumsjahr „180 Jahre Sparkasse Zwickau“ hat das Geldinstitut das Engagement von Vereinen der Region gewürdigt. In Form eines „Geburtstagsspendentopfes“ wurden zwölfmal 1800 Euro für die kreativsten Projektideen aufgelegt, sagt Claudia Schmidt von der Sparkasse. In jedem Quartal wurden jeweils drei Vereine ausgewählt.