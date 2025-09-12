Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Sparzwang: Zwickauer AfD will Baubürgermeisterin-Posten abschaffen und Kulturförderung kürzen

Ist der Posten von Silvia Queck in Gefahr? Wenn es nach der AfD geht, braucht Zwickau keine Baubürgermeisterin.
Ist der Posten von Silvia Queck in Gefahr? Wenn es nach der AfD geht, braucht Zwickau keine Baubürgermeisterin. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Ist der Posten von Silvia Queck in Gefahr? Wenn es nach der AfD geht, braucht Zwickau keine Baubürgermeisterin.
Ist der Posten von Silvia Queck in Gefahr? Wenn es nach der AfD geht, braucht Zwickau keine Baubürgermeisterin. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Sparzwang: Zwickauer AfD will Baubürgermeisterin-Posten abschaffen und Kulturförderung kürzen
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt muss erheblich sparen, aber an welchen Stellen? Als erste Fraktion hat nun die AfD Vorschläge formuliert. Sie möchte die Wirtschaftsförderung auflösen – und nicht nur das.

Wegen eines riesigen Haushaltslochs wird der Rotstift zum wichtigsten Werkzeug im Zwickauer Rathaus. Wo genau er angesetzt wird, bleibt jedoch umstritten. Hinter verschlossenen Türen wird heftig debattiert. Erste Gedankenspiele wie die Schließung des Theaters sind nach scharfer Kritik bereits vom Tisch. Nun hat die AfD als erste Fraktion ihre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
04.09.2025
8 min.
Die Chronik des Chaos: Wie es zur zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat kam
Volker Dringenberg (links) und Steffen Wegert haben gut Lachen. Nach langem Tauziehen dürfen sie und ihre Mitstreiter sich wieder Fraktion nennen – obwohl es noch eine weitere AfD-Fraktion gibt.
Zukünftig wird der Chemnitzer Stadtrat acht statt bisher sieben Fraktionen beherbergen. Durch die Aufspaltung der AfD kam es zuvor zu einem monatelangen Hickhack. Was bisher geschah.
Erik Anke
15:05 Uhr
1 min.
Patientenvortrag in Plauen: Was die Knieprothetik im Helios-Klinikum bietet
Betroffene werden im Helios-Klinikum informiert.
Über aktuelle Möglichkeiten der Knieendoprothetik informiert bald Chefarzt Dr. Frank Storl im Plauener Helios-Klinikum. Was Betroffene erwartet.
Jakob Nützler
15:00 Uhr
1 min.
Ärger wegen Russland-Trip von Zwickauer Abgeordneten: AfD präzisiert Grund für Strafe
Die AfD-Bundestagsfraktion hat 2000 Euro Ordnungsgeld gegen Matthias Moosdorf verhängt.
Der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf hatte in einem Video Vorwürfe gegen die Fraktion erhoben. Diese konkretisiert nun ihre Angaben.
Michael Stellner
Mehr Artikel