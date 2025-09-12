Sparzwang: Zwickauer AfD will Baubürgermeisterin-Posten abschaffen und Kulturförderung kürzen

Zwickau
Die Stadt muss erheblich sparen, aber an welchen Stellen? Als erste Fraktion hat nun die AfD Vorschläge formuliert. Sie möchte die Wirtschaftsförderung auflösen – und nicht nur das.
Wegen eines riesigen Haushaltslochs wird der Rotstift zum wichtigsten Werkzeug im Zwickauer Rathaus. Wo genau er angesetzt wird, bleibt jedoch umstritten. Hinter verschlossenen Türen wird heftig debattiert. Erste Gedankenspiele wie die Schließung des Theaters sind nach scharfer Kritik bereits vom Tisch. Nun hat die AfD als erste Fraktion ihre...
