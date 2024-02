Spektakulär: Wie die neue „Holiday on Ice“-Show in Zwickau ankommt

Zwischen Gastspielen in Hamburg und Bremen macht „Holiday on Ice“ mit der neuen Show „No Limits“ noch bis Sonntag in der Stadthalle Zwickau Station. Das begeisterte Publikum geizt nicht mit Beifall.

