Spektakuläre Bilder: Hobbyfotograf aus Lichtentanne hält Luftbetankung über Westsachsen fest

Leser beobachtet Spektakel am Himmel: Aufnahmen zeigen Airbus A-330 MRTT und Eurofighter im Formationsflug.

Spektakuläre Fotos sind „Freie Presse“-Leser Alexander Spiller aus Lichtentanne gelungen: Am Dienstagvormittag bot sich über Zwickau ein außergewöhnliches Schauspiel am Himmel. Bei guten Sichtbedingungen waren die Flugzeuge sogar vom Boden aus deutlich zu erkennen.