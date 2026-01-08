MENÜ
  • Spektakuläre Bilder: Hobbyfotograf aus Lichtentanne hält Luftbetankung über Westsachsen fest

Seltene Aufnahme: Leser fotografiert von Stenn aus die Luftbetankung über Westsachsen.
Seltene Aufnahme: Leser fotografiert von Stenn aus die Luftbetankung über Westsachsen.
Seltene Aufnahme: Leser fotografiert von Stenn aus die Luftbetankung über Westsachsen.
Seltene Aufnahme: Leser fotografiert von Stenn aus die Luftbetankung über Westsachsen. Bild: Alexander Spiller
Zwickau
Spektakuläre Bilder: Hobbyfotograf aus Lichtentanne hält Luftbetankung über Westsachsen fest
Redakteur
Von Thomas Croy
Leser beobachtet Spektakel am Himmel: Aufnahmen zeigen Airbus A-330 MRTT und Eurofighter im Formationsflug.

Spektakuläre Fotos sind „Freie Presse“-Leser Alexander Spiller aus Lichtentanne gelungen: Am Dienstagvormittag bot sich über Zwickau ein außergewöhnliches Schauspiel am Himmel. Bei guten Sichtbedingungen waren die Flugzeuge sogar vom Boden aus deutlich zu erkennen.
