  • Spektakuläre Wende in Zwickauer Testament-Prozess: Die Handschrift ist echt – aber die Unterschrift gefälscht

Verteidiger Hulinsky, Angeklagte: Beweis, dass seine Mandantin keine Fälscherin ist?
Verteidiger Hulinsky, Angeklagte: Beweis, dass seine Mandantin keine Fälscherin ist? Bild: Ralf Wendland
Verteidiger Hulinsky, Angeklagte: Beweis, dass seine Mandantin keine Fälscherin ist?
Verteidiger Hulinsky, Angeklagte: Beweis, dass seine Mandantin keine Fälscherin ist? Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Spektakuläre Wende in Zwickauer Testament-Prozess: Die Handschrift ist echt – aber die Unterschrift gefälscht
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Prozess gegen eine Ex-Krankenschwester, die ein 600.000-Euro-Erbe angetreten ist, bringt das jetzt vorgelegte Schriftgutachten die Anklage ins Wanken. Logischer wird der konfuse Fall dadurch nicht.

Viel hätte ein Regisseur nicht mehr zu tun, um diesen Prozess als Krimi auf die Leinwand zu bringen. Und auch der Verteidiger der angeklagten 41-jährigen Zwickauerin, Rechtsanwalt Nils Hulinsky, tut das Seine, die Spannung im Gerichtssaal hoch zu halten. Die „interessante Stellungnahme“, die er vorab angekündigt hatte, besteht aus einer...
