Spekulationen über Verlagerung von Audi-Produktion aus Zwickau in die USA: Was Volkswagen dazu sagt

Audi will stärker in den USA produzieren, um Zölle zu umgehen. Doch was passiert dann mit dem VW-Werk Zwickau? Dort ist man künftig auf jeden einzelnen Audi angewiesen, der gebaut werden kann.

Schon zu Jahresbeginn sorgte ein Bericht im „Spiegel" für Verunsicherung, nun gibt es erneut Spekulationen: Muss das VW-Werk in Zwickau um die Audi-Produktion bangen? Hintergrund sind Überlegungen der Konzerntochter Audi, die Produktion einiger Modelle in die USA zu verlagern. Einem Bericht des Fachblattes „Automobilwoche" zufolge ist...