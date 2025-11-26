Spenden gegen die Uhr: Alles-oder-nichts-Aktion fürs Vielauer Tierheim

Bis zum 19. Dezember sollen per Crowdfunding 5000 Euro zusammenkommen, um Tierarztkosten im Weihnachtsmonat stemmen zu können. Klappt das nicht, kriegt das Tierheim gar nichts.

Der Hund mit der großen Halskrause schaut mit fragenden Augen in die Kamera. Cash heißt er, hat Allergien und wunde Stellen. Cash braucht Wundcreme und Antibiotika. Die kosten jedoch Geld. Für Cash und alle anderen Tiere, die im Vielauer Tierheim behandelt werden, läuft seit Montag eine Spendenaktion für den Tierschutzverein Zwickau &...