Spendenaktion für Reinsdorfer Arzt: Welche Bedeutung Lutz Reinhold für die Gemeinde hat

Für den erkrankten Reinsdorfer Arzt Lutz Reinhold läuft zurzeit eine Spendenaktion. Wie die Region an der Situation des Arztes Anteil nimmt – und wer seine Patienten übernimmt.

Lutz Reinhold arbeitet als Arzt in Reinsdorf und ist nun selbst an Krebs erkrankt. Um ihn während der Behandlung zu unterstützen, hat eine Freundin eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Kampagne soll die Kosten der Behandlung decken, die die Krankenkasse nicht übernimmt. Reinhold engagiert sich in seiner Freizeit in Schwarzenberg und...