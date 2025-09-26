Spendenaktion für Tassos Wandbild in Zwickau gestartet

Weil der Zahn der Zeit und bald ein Abrissbagger am XXL-Graffiti in der City nagen, sollen jetzt Spenden für ein großes Update her.

Der Meeraner Graffitikünstler Tasso will sein eigenes, 2017 entstandenes Wandbild in Zwickau demnächst wieder präsentabel machen. Das 130 Quadratmeter große Graffiti steht vor einem gravierenden Eingriff: Auf dem Parkplatz wird ein Gebäude abgerissen, das Bestandteil der Graffitiwand ist. Damit verschwindet etwa ein Drittel des Kunstwerkes.