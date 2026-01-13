Spendenaktion „Leser helfen“ macht’s möglich: Kinder in Zwickauer Heim freuen sich über neues Spielzimmer

Aus zwei mach eins: Im Zwickauer Kinderheim „Sonnenhöhe“ wurde ein neuer Aufenthaltsraum geschaffen. Welchen Anteil die Leser der „Freien Presse“ daran haben.

Unruhig treten die Kinder von einem Bein aufs andere, dann geht die Tür endlich auf, und die Mädchen und Jungs stürmen in ihren neuen Aufenthaltsraum: eine aus Regalen und Stoffbahnen improvisierte Höhle als Rückzugsort, eine Kreativecke, ein Spieltisch, eine Hausaufgaben-Ecke, eine gemütliche Couchgarnitur vor dem TV-Gerät mit...