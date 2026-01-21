Sperrmüll wochenlang nicht abgeholt: Zwickauer Innenhof sorgt nicht zum ersten Mal bei Anwohnern für Ärger

Zwickau
Mehrere Wochen lang lag Sperrmüll in einem Innenhof an der Nicolaistraße. Während Vermieter und Grundstückseigentümer die Verantwortung hin und her schoben, warteten Anwohner auf eine Lösung. Dann ging es schnell.
Ein Ofen, Schrankteile, ein Geschirrspüler, Kleidersäcke, eine Babyschale und ein Stuhl: Diese und weitere Gegenstände lagen seit mehreren Wochen in einem Innenhof an der Nicolaistraße in Zwickau. Ein 87-jähriger Anwohner berichtet, dass der Sperrmüll auch über Weihnachten und Neujahr hinweg nicht beseitigt wurde. Er hat kein Verständnis...
