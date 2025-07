Sperrung von zentraler Kreuzung in Zwickau um einen Tag verschoben

Ab Montag sollte die Sparkassenkreuzung zum großen Teil dicht sein. Doch es kam anders. Was ist der Grund?

Der Verkehr an einer der wichtigsten Kreuzungen der Stadt Zwickau fließt am Montag normal. Das ist normalerweise nicht erwähnenswert, im Fall des Verkehrsknotens Crimmitschauer Straße/Werdauer Straße/Humboldtstraße aber schon. Denn auf der Kreuzung stehen in den nächsten Monaten umfassende Bauarbeiten an, und am Montag sollte es losgehen....