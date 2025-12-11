Spiderman und Eiskönigin auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt: Lebkuchen mal anders

Am Stand von Nancy Neupert können diverse Figuren aus Filmen vernascht werden. Auch mit Blick auf gebrannte Mandeln hatte die Schaustellerin eine besondere Idee.

Der Weihnachtshasser Grinch hat es auf den Zwickauer Weihnachtsmarkt abgesehen. Dort taucht er tausendfach auf und verbreitet sich rasant. Doch die Zwickauer lassen sich die Feststimmung nicht nehmen – im Gegenteil. Schaustellerin Nancy Neupert sorgt dafür, dass die grüne Figur aus Kinderbuch und Film nicht über die Stränge schlägt....