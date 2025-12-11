MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Spiderman und Eiskönigin auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt: Lebkuchen mal anders

Nancy Neupert zeigt ihre Lebkuchenfiguren. Diese haben die Form von Kinderlieblingen aus diversen Filmen.
Nancy Neupert zeigt ihre Lebkuchenfiguren. Diese haben die Form von Kinderlieblingen aus diversen Filmen. Bild: Ralph Köhler
Nancy Neupert zeigt ihre Lebkuchenfiguren. Diese haben die Form von Kinderlieblingen aus diversen Filmen.
Nancy Neupert zeigt ihre Lebkuchenfiguren. Diese haben die Form von Kinderlieblingen aus diversen Filmen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Spiderman und Eiskönigin auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt: Lebkuchen mal anders
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Stand von Nancy Neupert können diverse Figuren aus Filmen vernascht werden. Auch mit Blick auf gebrannte Mandeln hatte die Schaustellerin eine besondere Idee.

Der Weihnachtshasser Grinch hat es auf den Zwickauer Weihnachtsmarkt abgesehen. Dort taucht er tausendfach auf und verbreitet sich rasant. Doch die Zwickauer lassen sich die Feststimmung nicht nehmen – im Gegenteil. Schaustellerin Nancy Neupert sorgt dafür, dass die grüne Figur aus Kinderbuch und Film nicht über die Stränge schlägt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
07.12.2025
4 min.
Verkaufsoffener Sonntag in Zwickau: Wie viel Verbraucher dieses Jahr für Geschenke ausgeben
Lilly Pommer (links) und Kristin Hengst zählten zu den Einkäufern, die sich am Sonntag in der Zwickauer City drängten.
Am Sonntag waren in Zwickau verschiedenste Shopping-Typen unterwegs: vom Schnäppchen-freudigen Sparfuchs über den gut organisierten Listen-Luchs bis zum romantischen Weihnachts-Wiesel. Beim Budget zogen viele trotz aller Einkaufsfreude eine klare Grenze.
Elsa Middeke
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
Mehr Artikel