Spieleabend in der Zwickauer Stadtbibliothek

Im Angebot sind Party-, Strategie und Wissensspiele.

Am Freitag verwandelt sich der Veranstaltungssaal der Zwickauer Stadtbibliothek von 18.30 bis 22 Uhr in eine große Spielwiese für Erwachsene. Alle Liebhaber des „Offline-Zockens“ sind willkommen. „Brettspiele erfreuen sich vor allem auch bei Erwachsenen großer Beliebtheit, denn sie zeichnen sich durch Anspruch, Inhalt und liebevolle...