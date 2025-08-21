Spieleabend in der Zwickauer Stadtbibliothek

Zwickau
Im Angebot sind Party-, Strategie und Wissensspiele.
Am Freitag verwandelt sich der Veranstaltungssaal der Zwickauer Stadtbibliothek von 18.30 bis 22 Uhr in eine große Spielwiese für Erwachsene. Alle Liebhaber des „Offline-Zockens“ sind willkommen. „Brettspiele erfreuen sich vor allem auch bei Erwachsenen großer Beliebtheit, denn sie zeichnen sich durch Anspruch, Inhalt und liebevolle...
