Spielstadt Minizwickau lädt vom 10. bis 21. Juli ein

Anmeldestart für die diesjährige Spielstadt Minizwickau ist am 2. Juni. Darüber hat jetzt die Stadtverwaltung informiert. Das zentrale Sommerferienprojekt für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren findet wieder in der Pestalozzischule, Seminarstraße 3, statt. Vom 10. bis 21. Juli 2023 verwandelt sich das Schulgelände in ein großes Spielareal mit...