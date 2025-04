Sprechende Puppe für Senioren: Wie ein Zwickauer Start-Up mit einem KI-Chatbot Einsamkeit bekämpfen will

Die Enkel haben keine Zeit und der Freundeskreis ist im Laufe der Jahre kleiner geworden: Viele Seniorinnen und Senioren fühlen sich im Alter einsam. Ein Zwickauer Unternehmen sucht nach einer Lösung.

Christian Atz stellt eine kleine Holzpuppe auf den Tisch und stöpselt sie an einen Bildschirm an. „Ich fühle mich gerade ein bisschen einsam“, sagt er zu der Puppe, die an eine Matroschka erinnert und die Größe einer kleinen Vase hat. „Es tut mir leid, das zu hören“, sagt die Puppe nach einer Weile. „Möchtest du über etwas...