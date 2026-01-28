Spurwechsel mit Folgen: Auto nach Unfall in Zwickau abschleppreif

Zwickau
Ein Unfall am Mittwochmorgen auf der Humboldtstraße: Der Verkehr staute sich. Was geschah daraufhin?
Zwei Autos sind am Mittwochmorgen, 28. Januar, in Zwickau zusammengestoßen. Darüber berichtete die Polizei. Der Unfall ereignete sich auf der Humboldtstraße in Fahrtrichtung Crimmitschauer Straße. Eine 45-jährige Volkswagen-Fahrerin wollte gegen 6.40 Uhr auf Höhe der Einmündung der Bahnhofsstraße die Fahrspur wechseln. Dabei kollidierte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.