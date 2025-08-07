Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stadt beendet Testphase: Wie viele Autofahrer hat der mobile Blitzer in Zwickau geblitzt?

Der mobile Blitzer war an verschiedenen Orten in Zwickau im Einsatz.
Der mobile Blitzer war an verschiedenen Orten in Zwickau im Einsatz. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Der mobile Blitzer war an verschiedenen Orten in Zwickau im Einsatz.
Der mobile Blitzer war an verschiedenen Orten in Zwickau im Einsatz. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Stadt beendet Testphase: Wie viele Autofahrer hat der mobile Blitzer in Zwickau geblitzt?
Von Sabrina Seifert
Vier Monate lang hat die Stadt Zwickau einen mobilen Blitzer getestet. Nun liegt vor, wie oft er ausgelöst hat – und an welcher Stelle besonders viele Menschen geblitzt worden sind.

Die viermonatige Testphase ist vorbei: Die Stadt Zwickau wertet nun aus, ob sich der Einsatz eines mobilen Blitzers in der Stadt gelohnt hat. Insgesamt wurden knapp 6000 Autofahrer geblitzt.
