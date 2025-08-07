Stadt beendet Testphase: Wie viele Autofahrer hat der mobile Blitzer in Zwickau geblitzt?

Vier Monate lang hat die Stadt Zwickau einen mobilen Blitzer getestet. Nun liegt vor, wie oft er ausgelöst hat – und an welcher Stelle besonders viele Menschen geblitzt worden sind.

Die viermonatige Testphase ist vorbei: Die Stadt Zwickau wertet nun aus, ob sich der Einsatz eines mobilen Blitzers in der Stadt gelohnt hat. Insgesamt wurden knapp 6000 Autofahrer geblitzt. Die viermonatige Testphase ist vorbei: Die Stadt Zwickau wertet nun aus, ob sich der Einsatz eines mobilen Blitzers in der Stadt gelohnt hat. Insgesamt wurden knapp 6000 Autofahrer geblitzt.