Stadtarchiv Zwickau: Warum sind die historischen Akten noch immer nicht umgezogen?

Die Millionenbaustelle Stadtarchiv ist mit zwei Jahren Verspätung soweit abgeschlossen, aber viele Kartons haben die Reise vom alten in den neuen Standort noch nicht angetreten. Was dauert da so lange?

Papier ist geduldig, sagt ein Sprichwort. In Archiven erst recht, und im Stadtarchiv Zwickau ganz besonders – vor allem, was die Eröffnung nach dem Umzug in die ehemalige Sparkasse an der Crimmitschauer Straße betrifft. Geduld brauchen derzeit vor allem die Nutzer. Das seit Januar 2022 geschlossene Gedächtnis der Stadt ist nur eingeschränkt... Papier ist geduldig, sagt ein Sprichwort. In Archiven erst recht, und im Stadtarchiv Zwickau ganz besonders – vor allem, was die Eröffnung nach dem Umzug in die ehemalige Sparkasse an der Crimmitschauer Straße betrifft. Geduld brauchen derzeit vor allem die Nutzer. Das seit Januar 2022 geschlossene Gedächtnis der Stadt ist nur eingeschränkt...