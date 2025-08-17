Stadtfest Zwickau: Offenbar Reizgas vor Kornmarktbühne freigesetzt

Zwickau
Die Sanitäter mussten 23 Personen wegen Reizungen der Schleimhäute behandeln.
Auf dem Zwickauer Stadtfest hat sich ein Vorfall offenbar mit Reizgas ereignet. Wie die Polizei mitteilte, mussten am Samstagabend 23 Personen wegen Reizungen der Schleimhäute im medizinischen Zentrum des Stadtfests behandelt werden. Die Polizei sprach in einer ersten Information von etwa 20 Betroffenen. Gegen 21.30 Uhr soll ein Unbekannter vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.