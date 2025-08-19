Stadtfest Zwickau: Zweijährige Pause als Chance

In puncto Besucherzuspruch war das Stadtfest Zwickau erfolgreich. Der Ärger um Gastronomie mit und ohne Stadtfestkonzession zeigt, dass Gesprächsbedarf besteht. Die Festpause kommt da genau richtig.

Ein Stadtfest, das Besucher anziehen soll, braucht ein attraktives Programm. Aber nicht nur Stars kosten Geld, auch Bühnenbau und Veranstaltungstechnik, Logistik und Sicherheitsmaßnahmen. Mit der Konzentration auf drei Tage anstatt wie bis 2023 vier sowie den künftigen Zwei-Jahres-Rhythmus wird bereits auf gestiegene Kosten reagiert.