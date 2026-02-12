Stadthalle wird zur Eisarena: Neue „Holiday on Ice“-Show bringt Hollywood-Flair nach Zwickau

Zwickau
Zwischen Gastspielen in Berlin und Köln macht „Holiday on Ice“ mit dem neuen Programm „Cinema of Dreams“ vom 11. bis 15. März in Zwickau Station. Der Kartenverkauf läuft.
In vier Wochen wird sich die Stadthalle Zwickau wieder in eine Eisarena verwandelt haben. Dann gastiert die neue „Holiday on Ice“-Produktion „Cinema of Dreams“ in der Sparkassen-Arena.
