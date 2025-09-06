Stadthalle Zwickau wird Sparkassen-Arena – welcher Spitzname passt zum Rundbau?

Viele große Arenen von Köln bis München haben kultige Beinamen. Was würde den Schedewitzer Rundbau unverwechselbar machen? Ihre Ideen sind gefragt.

Am Sonntag bekommt die Stadthalle Zwickau einen neuen Namen: Sparkassen-Arena. So weit, so offiziell. Doch seien wir ehrlich: Die schönsten Namen entstehen meist im Alltag. Die Lanxess Arena Köln trägt wegen ihrer markanten Bogenkonstruktion den Beinamen „Henkelmännchen“, die Münchner Allianz Arena wird liebevoll „Schlauchboot“... Am Sonntag bekommt die Stadthalle Zwickau einen neuen Namen: Sparkassen-Arena. So weit, so offiziell. Doch seien wir ehrlich: Die schönsten Namen entstehen meist im Alltag. Die Lanxess Arena Köln trägt wegen ihrer markanten Bogenkonstruktion den Beinamen „Henkelmännchen“, die Münchner Allianz Arena wird liebevoll „Schlauchboot“...