Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Stadthalle Zwickau wird Sparkassen-Arena – welcher Spitzname passt zum Rundbau?

Die Stadthalle Zwickau bekommt am Sonntag nach 25 Jahren einen neuen Namen.
Die Stadthalle Zwickau bekommt am Sonntag nach 25 Jahren einen neuen Namen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Die Stadthalle Zwickau bekommt am Sonntag nach 25 Jahren einen neuen Namen.
Die Stadthalle Zwickau bekommt am Sonntag nach 25 Jahren einen neuen Namen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Zwickau
Stadthalle Zwickau wird Sparkassen-Arena – welcher Spitzname passt zum Rundbau?
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele große Arenen von Köln bis München haben kultige Beinamen. Was würde den Schedewitzer Rundbau unverwechselbar machen? Ihre Ideen sind gefragt.

Am Sonntag bekommt die Stadthalle Zwickau einen neuen Namen: Sparkassen-Arena. So weit, so offiziell. Doch seien wir ehrlich: Die schönsten Namen entstehen meist im Alltag. Die Lanxess Arena Köln trägt wegen ihrer markanten Bogenkonstruktion den Beinamen „Henkelmännchen“, die Münchner Allianz Arena wird liebevoll „Schlauchboot“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
4 min.
25 Jahre Stadthalle Zwickau: Auf das Jubiläumskonzert mit den „Fanta 4“ folgt die Umbenennung
„Stadthalle Zwickau“ – der Schriftzug hat bald ausgedient. Aus der Stadthalle wird nach 25 Jahren die „Sparkassen-Arena Zwickau“ Die Umbenennung erfolgt am 8. September.
Konzerte mit Stars wie Sting und den Fantastischen Vier gelten als Höhepunkte im Jubiläumsjahr der Stadthalle Zwickau. Die trennt sich jetzt von ihrem etablierten Namen. Was steckt dahinter?
Holger Weiß
19:05 Uhr
1 min.
Spätes Tor: Tunesien macht WM-Teilnahme perfekt
Mohamed Ali Ben Romdhane (l) machte Tunesiens WM-Teilnahme perfekt.
Tunesien jubelt: Ein Tor in der Nachspielzeit sichert dem Team die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 – zum siebten Mal in der Geschichte des Landes.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
14:45 Uhr
3 min.
Zwickau folgt Arena-Trend: Stadthalle wird Sachsens Event-Arena Nummer 4
Präsentation des neuen Namens: Ab Montag heißt die Stadthalle „Sparkassen-Arena Zwickau“.
Die Stadthalle Zwickau wird im Jubiläumsjahr zur „Sparkassen-Arena“. Was das für die Region bedeutet, welche Pläne die Sparkasse verfolgt und wie die Umbenennung abläuft.
Holger Weiß
19:05 Uhr
5 min.
Wieder Krise in Paris: Diese Folgen hat der Regierungssturz
Nicht nur für den Premier auch für Macron ist es eine Schlappe. (Archivbild)
Der Schuss ging nach hinten los: Statt Rückenwind für ihren Sparhaushalt zu bekommen, steht Frankreichs Regierung vor dem Aus. Was heißt das für das verschuldete Land und seine Partner?
den dpa-Korrespondentinnen und -Korrespondenten
Mehr Artikel