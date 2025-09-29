Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Schlobigpark soll Müll eingesammelt werden. Bild: Symbolbild: Peter Gercke/dpa
Im Schlobigpark soll Müll eingesammelt werden. Bild: Symbolbild: Peter Gercke/dpa
Zwickau
Stadtverwaltung Zwickau lädt zu Putzaktion im Schlobigpark ein
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Am 10. Oktober von 16 bis 18 Uhr sollen Grünflächen und umliegende Straßen von Unrat und Müll befreit werden.

Zwickau.

Im Zwickauer Schlobigpark findet am Freitag, dem 10. Oktober, von 16 bis 18 Uhr eine öffentliche Putzaktion statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind etwa drei Wochen nach dem „World Clean Up Day“ Interessierte, Anwohner und Parkbesucher eingeladen, gemeinsam mit der Stabsstelle Kommunale Prävention und der Diakonie Westsachsen in ihrem Stadtteil aktiv zu werden. Grünflächen und umliegende Straßen sollen dabei von Unrat und Müll befreit werden. Dafür können Freiwillige ab 16 Uhr am Fußballplatz im Park Hilfsmittel wie Müllgreifer, Handschuhe und markierte Müllsäcke abholen. Für weitere Informationen stünden vor Ort Ansprechpartner, zur Stärkung Erfrischungsgetränke und kleine Snacks für alle Beteiligten bereit. (mib)

