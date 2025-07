Stadtzentrum Wilkau-Haßlau: Vom Vorzeigeprojekt zum Zuschussgeschäft

Auf dem Gelände der früheren Kammgarnspinnerei sollte ein neues Stadtzentrum entstehen. Ein Teil der Vorhaben blieb auf der Strecke. Bei anderen Projekten wurde offenbar geschlampt. Das hat Folgen bis heute.

1999 rollte der Abrissbagger an der Kirchberger Straße in Wilkau-Haßlau an. Auf 35 Hektar verschwand die stillgelegte Kammgarnspinnerei, um Platz für ein ehrgeiziges Projekt zu schaffen: ein neues Stadtzentrum. Die Pläne klangen vielversprechend. Geplant waren über 100 Wohnungen, ein Einkaufsmarkt, ein Drogeriemarkt, ein Getränkemarkt und...