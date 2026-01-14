Städte und Gemeinden im Landkreis Zwickau haben vorgesorgt: Keine Engpässe bei der Versorgung mit Streusalz

Zwickau
Die Städte und Gemeinden im Landkreis Zwickau haben ausreichend Streusalz in ihren Silos gelagert. Der Winterdienst ist gesichert. Werdau wartet auf eine Lieferung von 100 Tonnen.
Die Nacht zum 9. Januar stellte den Winterdienst in Zwickau vor die bislang größte Herausforderung des Winters. Zwölf Fahrzeuge des Bauhofs waren unterwegs. Wie viel Streusalz dabei verbraucht wurde, ist unklar. Insgesamt gingen in diesem Winter bisher rund 800 Tonnen Streusalz über die Straßen. Während erste Kommunen in Sachsen Alarm...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.