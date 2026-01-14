MENÜ
  • Städte und Gemeinden im Landkreis Zwickau haben vorgesorgt: Keine Engpässe bei der Versorgung mit Streusalz

Beim Winterdienst wurde mehr Streusalz verbraucht. Knapp wird es jedoch nur selten. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Städte und Gemeinden im Landkreis Zwickau haben vorgesorgt: Keine Engpässe bei der Versorgung mit Streusalz
Von Frank Dörfelt
Die Städte und Gemeinden im Landkreis Zwickau haben ausreichend Streusalz in ihren Silos gelagert. Der Winterdienst ist gesichert. Werdau wartet auf eine Lieferung von 100 Tonnen.

Die Nacht zum 9. Januar stellte den Winterdienst in Zwickau vor die bislang größte Herausforderung des Winters. Zwölf Fahrzeuge des Bauhofs waren unterwegs. Wie viel Streusalz dabei verbraucht wurde, ist unklar. Insgesamt gingen in diesem Winter bisher rund 800 Tonnen Streusalz über die Straßen. Während erste Kommunen in Sachsen Alarm...
