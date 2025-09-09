Ständchen von zwei Bands: Mülsener „Amorsaal“ feiert 90. Geburtstag

Am Samstag gibt es auf dem legendären Tanzsaal Livemusik von alten Bekannten. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.

Keiner weiß genau, seit wann und warum überhaupt der „Amorsaal“ in Mülsen „Amorsaal“ heißt. Fakt ist aber, dass das Gastwirtsehepaar Fanny und Max Bruno Irmisch 1935 aus Hartenstein nach Niclas übersiedelte und den Gasthof übernahmen, der da bereits „Amorsaal“ hieß. Und das soll am Samstag gefeiert werden. 18 Uhr öffnen sich...