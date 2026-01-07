Stau am Mittwochfrüh auf B 93 in Zwickau: Drei Autos in Unfall verwickelt

Die Unfallstelle befindet sich zwischen Crossen und Pölbitz. Gegen 6.40 Uhr gab es eine Kollision. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Wie hoch ist der Sachschaden?

Autofahrer haben am Mittwochfrüh im Berufsverkehr auf der B 93 in Zwickau mehr Zeit benötigt. Zwischen den Anschlussstellen Crossen und Pölbitz – in Richtung Stadtzentrum – gab es gegen 6.40 Uhr einen Unfall. Darin waren drei Fahrzeuge verwickelt. Ein 37-jähriger VW-Fahrer krachte bei einem Auffahrunfall auf einen Hyundai und kollidierte...