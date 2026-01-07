MENÜ
  • Stau am Mittwochfrüh auf B 93 in Zwickau: Drei Autos in Unfall verwickelt

Einen Unfall mit drei Autos meldet die Polizei auf der B 93 in Zwickau.
Einen Unfall mit drei Autos meldet die Polizei auf der B 93 in Zwickau. Bild: Stefan Puchner/dpa
Update
Zwickau
Stau am Mittwochfrüh auf B 93 in Zwickau: Drei Autos in Unfall verwickelt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Unfallstelle befindet sich zwischen Crossen und Pölbitz. Gegen 6.40 Uhr gab es eine Kollision. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Wie hoch ist der Sachschaden?

Autofahrer haben am Mittwochfrüh im Berufsverkehr auf der B 93 in Zwickau mehr Zeit benötigt. Zwischen den Anschlussstellen Crossen und Pölbitz – in Richtung Stadtzentrum – gab es gegen 6.40 Uhr einen Unfall. Darin waren drei Fahrzeuge verwickelt. Ein 37-jähriger VW-Fahrer krachte bei einem Auffahrunfall auf einen Hyundai und kollidierte...
