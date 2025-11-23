Stau an Zwickauer Kreuzung: Ist die Rückkehr zur Grünen Welle schuld?

Probleme beim Linksabbiegen, Stau auf der Reichenbacher Straße stadteinwärts – die Kreuzung an der Moccabar sorgt bei Kraftfahrern für Ärger.

Gerade mal vier Pkw schaffen es, bei Grün nach links in die Reichenbacher Straße abzubiegen. Dann zeigt die Ampel an der Moccabar-Kreuzung wieder Rot. Fahrer im Wagen Nummer fünf ist das egal, er tritt auf Gas, will nicht länger in der Linksabbiege-Spur auf der Humboldstraße warten.