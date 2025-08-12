Stauden, Blumenzwiebeln und fleischfressende Pflanzen: Breites Angebot zur 44. Gebirgspflanzenbörse in Zwickau

Gärtner aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Tschechien bieten ihre Pflanzen fürs Freiland oder die Fensterbank an.
Der Zwickauer Steingartenverein veranstaltet am Samstag, 16. August, eine Gebirgspflanzenbörse auf dem Gelände des August-Horch-Museums. Von 9 bis 13 Uhr können Besucher die 44. Ausgabe des Marktes besuchen. Neben dem Veranstalter und dem Zwickauer Kakteenverein sind Gärtner aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Tschechien vor Ort. Mit dabei: Nicky Westphal, Hobbyzüchter von fleischfressenden Pflanzen. Angeboten werden Blumenzwiebeln und Zwerggehölze, aber auch alpine Seltenheiten, Sommerstauden sowie Freilandorchideen. Neben der Börse wird es auch eine Pflanzentombola geben. Der Steingartenverein besteht seit 1979 und hat aktuell 32 Mitglieder. Die Börsen finden jährlich im Frühling und am zweiten Samstag im August statt. (schöj)