Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Steffen Ludwig: 40 Jahre unermüdlich als Bürgermeister in Reinsdorf im Einsatz

Im Rückblick auf 40 Jahre Dienstzeit ist für Steffen Ludwig einer der wichtigsten Orte in Reinsdorf die Kita „Anne Frank“, die 2016 als Neubau eröffnete. 1985 begann er als Bürgermeister im Altort Reinsdorf.
Im Rückblick auf 40 Jahre Dienstzeit ist für Steffen Ludwig einer der wichtigsten Orte in Reinsdorf die Kita „Anne Frank“, die 2016 als Neubau eröffnete. 1985 begann er als Bürgermeister im Altort Reinsdorf. Bild: Ralf Wendland
Im Rückblick auf 40 Jahre Dienstzeit ist für Steffen Ludwig einer der wichtigsten Orte in Reinsdorf die Kita „Anne Frank“, die 2016 als Neubau eröffnete. 1985 begann er als Bürgermeister im Altort Reinsdorf.
Im Rückblick auf 40 Jahre Dienstzeit ist für Steffen Ludwig einer der wichtigsten Orte in Reinsdorf die Kita „Anne Frank“, die 2016 als Neubau eröffnete. 1985 begann er als Bürgermeister im Altort Reinsdorf. Bild: Ralf Wendland
 25 Bilder
Zwickau
Steffen Ludwig: 40 Jahre unermüdlich als Bürgermeister in Reinsdorf im Einsatz
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 1. September ist Steffen Ludwig genau 40 Jahre im Amt. Ein Foto-Rückblick durch die Jahre – mal mit Sektglas, mal mit Saxofon, Stift oder Spaten in der Hand. Auch ein Gipsfuß hielt ihn nicht von seiner Arbeit für die Gemeinde ab.

Im Jahr 1985 wurde Steffen Ludwig (67) zum ersten Mal Bürgermeister im Altort Reinsdorf. Seitdem wurde er es noch sechs weitere Male, ab 1999 in der neuen Einheitsgemeinde Reinsdorf, bestehend aus den Ortsteilen Reinsdorf, Vielau und Friedrichsgrün: 1990, 1994, 1999, 2006, 2013 sowie 2020. Er gilt als dienstältester Bürgermeister Sachsens....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
22.08.2025
10 min.
Ohne Unterbrechung Bürgermeister seit 1985: Steffen Ludwig – der König von Reinsdorf
Steffen Ludwig, Bürgermeister von Reinsdorf, besitzt als Glücksbringer diese Biene. Sie liegt auf seinem Schreibtisch.
In 40 Jahren als Bürgermeister von Reinsdorf bei Zwickau wollte Steffen Ludwig eines niemals: aufgeben. Am 1. September feiert er Dienstjubiläum. Was ihn so lange in einem Amt gehalten hat, das in Deutschland immer weniger Menschen ausüben wollen.
Elsa Middeke
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
08.08.2025
3 min.
Windpark Reinsdorf: Wie der Betreiber die Anwohner an dem Bauprojekt beteiligen will
Der Reinsdorfer Bürgermeister Steffen Ludwig (re.) auf der Baustelle im Gespräch mit Thomas Kralinski, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.
Der Windpark nahe der A 72 nimmt Konturen an. In Kürze stellt der Versorger sein Beteiligungsmodell den Bürgern vor – und hofft so auf mehr Akzeptanz. Was das Unternehmen anbietet und was es bringt.
Jan-Dirk Franke
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel