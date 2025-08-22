Steffen Ludwig: 40 Jahre unermüdlich als Bürgermeister in Reinsdorf im Einsatz

Am 1. September ist Steffen Ludwig genau 40 Jahre im Amt. Ein Foto-Rückblick durch die Jahre – mal mit Sektglas, mal mit Saxofon, Stift oder Spaten in der Hand. Auch ein Gipsfuß hielt ihn nicht von seiner Arbeit für die Gemeinde ab.

Im Jahr 1985 wurde Steffen Ludwig (67) zum ersten Mal Bürgermeister im Altort Reinsdorf. Seitdem wurde er es noch sechs weitere Male, ab 1999 in der neuen Einheitsgemeinde Reinsdorf, bestehend aus den Ortsteilen Reinsdorf, Vielau und Friedrichsgrün: 1990, 1994, 1999, 2006, 2013 sowie 2020. Er gilt als dienstältester Bürgermeister Sachsens.