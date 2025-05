Protestkundgebung der Theaterschaffenden vergangene Woche vor dem Landtag in Dresden. Bild: Anne Sandmann

Zwickau 28.05.2025

„Stehen Sie zu Ihrem Wort!“: Theaterleute appellieren in offenem Brief an Verantwortung der Stadt Plauen

Die finanziellen Mauern bröckeln: Droht dem Theater Plauen-Zwickau das Aus ohne Unterstützung aus dem Vogtland? Die Uhr tickt. Eine Kulturinstitution steht auf der Kippe. Mit einem eindringlichen offenen Brief haben sich Theaterleute an die politischen Entscheidungsträger der Stadt Plauen gewandt. Hintergrund ist die existenzbedrohende finanzielle Lage des Theaters Plauen-Zwickau. Trotz eines zusätzlichen Beitrags der Stadt Zwickau für 2025 reicht die aktuelle Finanzierung nicht aus, um einen Abbau von... Mit einem eindringlichen offenen Brief haben sich Theaterleute an die politischen Entscheidungsträger der Stadt Plauen gewandt. Hintergrund ist die existenzbedrohende finanzielle Lage des Theaters Plauen-Zwickau. Trotz eines zusätzlichen Beitrags der Stadt Zwickau für 2025 reicht die aktuelle Finanzierung nicht aus, um einen Abbau von...