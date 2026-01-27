MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Sitz des Sportstättenbetriebs befindet sich an der Gewandhausstraße.
Der Sitz des Sportstättenbetriebs befindet sich an der Gewandhausstraße. Bild: Ralph Köhler
Der Sitz des Sportstättenbetriebs befindet sich an der Gewandhausstraße.
Der Sitz des Sportstättenbetriebs befindet sich an der Gewandhausstraße. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Steht der Zwickauer Sportstättenbetrieb vor einem Umbau?
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Betrieb mit 70 Mitarbeitern kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Ausscheiden des Chefs könnten demnächst weitere Veränderungen folgen.

Wie geht es weiter mit dem Zwickauer Sportstättenbetrieb, der Turnhallen, Sportplätze und Schwimmbäder verwaltet? Er könnte vor einem Umbau stehen. Alle Ratsfraktionen fordern die Stadtverwaltung per Antrag zur Prüfung auf, welche Rechtsform der kommunale Betrieb künftig haben soll: Wird er in eine GmbH umgewandelt? Wird er wieder in die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
02.01.2026
4 min.
Neubau der Zwickauer Ballsporthalle: Widerspruch von unterlegener Firma bremst Projekt aus
Die Sporthalle Neuplanitz wurde für Spiele in der Handballbundesliga nicht mehr zugelassen.
Eigentlich sollte die Halle ab Mitte 2026 in die Höhe wachsen. Doch daraus wird nichts. Welche Folgen hat das für die Handballerinnen des BSV Sachsen?
Frank Dörfelt
22.01.2026
4 min.
Chef der Zwickauer Sportstätten nicht mehr im Amt – warum musste er gehen?
Die Sporthalle in Neuplanitz gehört zu den Objekten, die vom Sportstättenbetrieb unterhalten werden.
Der Betriebsleiter genoss in der Sportszene eine hohes Ansehen. Dennoch räumte er überraschend seinen Posten. Eine offizielle Begründung gibt es nicht, aber mehrere Details sind ungewöhnlich.
Johannes Pöhlandt
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel