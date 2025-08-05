Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Steht „Summer-Rock“ in Zwickau nach nur zweiter Auflage schon vor dem Aus?

Zwickau
Steht „Summer-Rock“ in Zwickau nach nur zweiter Auflage schon vor dem Aus?
Von Udo Hentschel
Der Fonds, aus dem sich das Open-Air am Zwickauer Schumann-Denkmal finanziert, läuft aus, die Finanzierung fürs kommende Jahr steht auf der Kippe. Was sagen Künstler und Gäste dazu?

Mehr als tausend Gäste haben am Freitag und Samstag Hits der 60er- bis 80er-Jahre regelrecht genossen. „Summer-Rock bei Schumann“ war ebenso wie sein Pendant „Summer-Swing“ wieder ein Höhepunkt im Zwickauer Kulturleben, und das Zentrum der Muldestadt war belebt. Genau das sind die Stichworte: Verfügungsfonds „Zentrum Leben“ zur...
