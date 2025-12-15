Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind

Zwickau
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2030 bei Volkswagen zwar ausgeschlossen, doch Personal wird trotzdem abgebaut. 35.000 Stellen sollen bis dahin an den zehn deutschen VW-Standorten einschließlich VW Sachsen wegfallen – „sozialverträglich“, also ohne Kündigungen. Das entspricht fast einem Drittel (27 Prozent) der 130.000...
