Sticker und Graffiti nehmen in Zwickau zu: Bei rechten Aufklebern greift Franziska zum Schaber

Sticker und Graffiti fordern Zwickaus Stadtkasse heraus. Die Stadt plant neue Maßnahmen gegen Vandalismus. Eine Clique junger Zwickauer geht ihren eigenen Weg, um gegen rechte Sticker vorzugehen.

Bereitwillig zeigt Franziska das Werkzeug, mit dem sie hantiert. Ein Schaber zum Reinigen des Kochfelds von Elektroherden. „Meine Waffe gegen Nazis“, nennt Franziska den Schaber und demonstriert, wie sie damit Aufkleber entfernt. „Das klappt nicht immer, aber meistens ganz gut“, sagt die Schülerin, als der Reporter sie am Zwickauer...