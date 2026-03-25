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  • Sticker und Graffiti nehmen in Zwickau zu: Bei rechten Aufklebern greift Franziska zum Schaber

Mit einem Schaber zum Reinigen von Kochfeldern wird ein Sticker von einem Laternenmast im Park am Zwickauer Schwanenteich entfernt.
Mit einem Schaber zum Reinigen von Kochfeldern wird ein Sticker von einem Laternenmast im Park am Zwickauer Schwanenteich entfernt. Symbolfoto: Ralph Köhler
Das neuerbaute Pumpenhaus für die Fontäne im Schwanenteich wurde schon mehrfach beschmiert.
Das neuerbaute Pumpenhaus für die Fontäne im Schwanenteich wurde schon mehrfach beschmiert. Foto: Holger Weiß
Außer an Papierkörben, Laternenmasten und Spielgeräten werden im Park Parolen auch auf Bänke geschmiert.
Außer an Papierkörben, Laternenmasten und Spielgeräten werden im Park Parolen auch auf Bänke geschmiert. Foto: Holger Weiß
Die Stützwand in der Herbartstraße in Planitz ist eine von sechs offiziellen Graffiti-Wänden in Zwickau.
Die Stützwand in der Herbartstraße in Planitz ist eine von sechs offiziellen Graffiti-Wänden in Zwickau. Foto: Ralph Köhler
Mit einem Schaber zum Reinigen von Kochfeldern wird ein Sticker von einem Laternenmast im Park am Zwickauer Schwanenteich entfernt.
Mit einem Schaber zum Reinigen von Kochfeldern wird ein Sticker von einem Laternenmast im Park am Zwickauer Schwanenteich entfernt. Symbolfoto: Ralph Köhler
Das neuerbaute Pumpenhaus für die Fontäne im Schwanenteich wurde schon mehrfach beschmiert.
Das neuerbaute Pumpenhaus für die Fontäne im Schwanenteich wurde schon mehrfach beschmiert. Foto: Holger Weiß
Außer an Papierkörben, Laternenmasten und Spielgeräten werden im Park Parolen auch auf Bänke geschmiert.
Außer an Papierkörben, Laternenmasten und Spielgeräten werden im Park Parolen auch auf Bänke geschmiert. Foto: Holger Weiß
Die Stützwand in der Herbartstraße in Planitz ist eine von sechs offiziellen Graffiti-Wänden in Zwickau.
Die Stützwand in der Herbartstraße in Planitz ist eine von sechs offiziellen Graffiti-Wänden in Zwickau. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Sticker und Graffiti nehmen in Zwickau zu: Bei rechten Aufklebern greift Franziska zum Schaber
Redakteur
Von Holger Weiß
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Sticker und Graffiti fordern Zwickaus Stadtkasse heraus. Die Stadt plant neue Maßnahmen gegen Vandalismus. Eine Clique junger Zwickauer geht ihren eigenen Weg, um gegen rechte Sticker vorzugehen.

Bereitwillig zeigt Franziska das Werkzeug, mit dem sie hantiert. Ein Schaber zum Reinigen des Kochfelds von Elektroherden. „Meine Waffe gegen Nazis“, nennt Franziska den Schaber und demonstriert, wie sie damit Aufkleber entfernt. „Das klappt nicht immer, aber meistens ganz gut“, sagt die Schülerin, als der Reporter sie am Zwickauer...
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