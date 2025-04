Stillstand am Großgefängnis: Landtagsabgeordnete fordern Aufklärung über Zwickauer Problembaustelle

Wegen der Probleme beim Bau der Haftanstalt in Zwickau-Marienthal fordern Volksvertreter eine umfassende Aufklärung. Doch das ist schwerer als gedacht.

Jahre verspätet, doppelt so teuer, ein gefeuertes Planungsbüro, Baustopp und möglicher Teilabriss technischer Anlagen – das ist die bisherige Bilanz des Neubaus der Justizvollzugsanstalt in Zwickau-Marienthal. In Thüringen wird die Politik angesichts des Debakels bei der Zwei-Länder-Haftanstalt nervös, diskutiert immer wieder darüber,...